Bayraklı Belediyesi Güreş Takımı İzmir Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Güreş Takımı İzmir Şampiyonu Oldu

Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü, U-17 Yaş Serbest ve Greko-Romen Güreş İzmir İl Şampiyonası'nda toplam 15 madalya kazanarak İzmir şampiyonu oldu ve Türkiye elemelerinde İzmir'i temsil etme hakkı kazandı.

23.02.2025 12:15  Güncelleme: 14:09
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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı, U-17 Yaş Serbest ve Greko-Romen Güreş İzmir İl Şampiyonası'nda 15 madalyayla İzmir şampiyonu oldu. Takım halinde de üçüncülüğü elde eden Bayraklı Belediyesi, toplam 4 altın, 3 gümüş, 8 bronz madalya kazandı. Sporcularla bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, tüm sporcuları, eğitmenlerini ve teknik edibi kutlayarak, Türkiye elemelerinde başarılar diledi.

Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı, Greko-Romen güreşte ise 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz toplam 15 madalya elde ederek İzmir Şampiyonu oldu. U-17 Yaş Serbest ve Greko-Romen Güreş İzmir İl Şampiyonası'nda serbest güreş branşında ise; 1 altın ve 5 bronz madalya kazanarak takım halinde üçüncülüğe ulaştı. Bu kapsamda bayraklılı başarılı sporcular, 23-27 Şubat tarihlerinde Kütahya'da düzenlenecek Türkiye grup elemelerinde İzmir'i temsil etme hakkı kazandı.

"Spora desteklerimiz sürecek"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, güreş takımını ziyaret ederek, sporcuları başarılarından dolayı tek tek kutladı. Başkan Önal, "Bayraklı Belediyesi olarak spora ve gençlerimizin gelişimine büyük önem veriyoruz. Güreş takımımızın İzmir'de kazandığı şampiyonluk, disiplinli çalışmanın ve azmin bir sonucu. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyor, Kütahya'daki Türkiye grup elemelerinde başarılar diliyorum. Bayraklı, sporda da iddialı bir kent olmaya devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi Güreş Takımı İzmir Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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