Bayraklı Belediyesi Hıdırellez Şenliği

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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi, baharın habercisi Hıdırellez'i Doğançay'da düzenlenecek şenlikle kutlayacak. 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek etkinlik; spor müsabakaları, müzikli gösteriler, şovlar ve danslarla renklenecek. Etkinliğin finalinde ise sazıyla, türküleriyle ünlü sanatçı Tolga Sağ sahne alacak. Başkan İrfan Önal, "Tüm İzmirlileri Hıdırellez Şenliğimize bekliyoruz. Bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım" dedi.

'TOLGA SAĞ' SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

Baharın habercisi Hıdırellez, Bayraklı Belediyesi tarafından Doğançay'da düzenlenecek birbirinden eğlenceli etkinliklerle kutlanacak. 5 Mayıs'ta Doğançay Mahallesi Meydanı'nda gerçekleşecek program kapsamında 10: 30'da stantlar kurulacak. Köylüler ürettikleri organik ürünlerin, köye özgü zeytin, zeytinyağı, bal, gözleme, ayran gibi gıda ürünlerinin satışını yapacak. Bayraklı Belediyesi Kadın Kooperatifi üyeleri de el emeği ile ürettikleri takı-tasarım ve aksesuarlarını stantlarda beğeniye sunacak. 15: 00'da Spor Müdürlüğü tarafından bowling, basketbol ve penaltı atışları ile çuval yarışmaları düzenlenecek. 18: 00'da Başkan İrfan Önal'ın da katılacağı Hıdırellez Korteji; tahta bacak, maskot, jonglör, palyaço ve Roman Orkestrası eşliğinde yürüyüş yapacak. Temsili olarak dilek ağacına dilekler asılacak. Eğlenceli atölyelerde çocuklar için yüz boyama, yumurta boyama gibi aktiviteler yer alacak. Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları Roman Ekibi ile Doğançay kursiyerlerinden oluşan öğrenciler müzikli gösteri sunacak. 19: 00'da ise halk müziğinin sevilen sanatçısı Tolga Sağ, konserde sanatseverlerle buluşacak. Etkinlikler Hıdırellez ateşi ile sona erecek.

BU COŞKUYU BİRLİKTE YAŞAYALIM

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bereketi, barışı ve umudu simgeleyen Hıdırellez coşkusunu birlikte yaşayalım. Baharın hepimize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde kutlayacağımız Hıdırellez coşkusuna ortak olmak için tüm İzmirlileri 5 Mayıs Pazar günü Doğançay'daki şenliğimize bekliyoruz" dedi.