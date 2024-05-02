Bayraklı Belediyesi Hıdırellez Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayraklı Belediyesi Hıdırellez Şenliği

Bayraklı Belediyesi Hıdırellez Şenliği

Bayraklı Belediyesi, baharın habercisi Hıdırellez'i Doğançay'da düzenlenecek şenlikle kutlayacak. Etkinlikte spor müsabakaları, müzikli gösteriler ve danslar yer alacak. Ünlü sanatçı Tolga Sağ da sahne alacak.

02.05.2024 11:22  Güncelleme: 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi, baharın habercisi Hıdırellez'i Doğançay'da düzenlenecek şenlikle kutlayacak. 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek etkinlik; spor müsabakaları, müzikli gösteriler, şovlar ve danslarla renklenecek. Etkinliğin finalinde ise sazıyla, türküleriyle ünlü sanatçı Tolga Sağ sahne alacak. Başkan İrfan Önal, "Tüm İzmirlileri Hıdırellez Şenliğimize bekliyoruz. Bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım" dedi.

'TOLGA SAĞ' SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

Baharın habercisi Hıdırellez, Bayraklı Belediyesi tarafından Doğançay'da düzenlenecek birbirinden eğlenceli etkinliklerle kutlanacak. 5 Mayıs'ta Doğançay Mahallesi Meydanı'nda gerçekleşecek program kapsamında 10: 30'da stantlar kurulacak. Köylüler ürettikleri organik ürünlerin, köye özgü zeytin, zeytinyağı, bal, gözleme, ayran gibi gıda ürünlerinin satışını yapacak. Bayraklı Belediyesi Kadın Kooperatifi üyeleri de el emeği ile ürettikleri takı-tasarım ve aksesuarlarını stantlarda beğeniye sunacak. 15: 00'da Spor Müdürlüğü tarafından bowling, basketbol ve penaltı atışları ile çuval yarışmaları düzenlenecek. 18: 00'da Başkan İrfan Önal'ın da katılacağı Hıdırellez Korteji; tahta bacak, maskot, jonglör, palyaço ve Roman Orkestrası eşliğinde yürüyüş yapacak. Temsili olarak dilek ağacına dilekler asılacak. Eğlenceli atölyelerde çocuklar için yüz boyama, yumurta boyama gibi aktiviteler yer alacak. Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları Roman Ekibi ile Doğançay kursiyerlerinden oluşan öğrenciler müzikli gösteri sunacak. 19: 00'da ise halk müziğinin sevilen sanatçısı Tolga Sağ, konserde sanatseverlerle buluşacak. Etkinlikler Hıdırellez ateşi ile sona erecek.

BU COŞKUYU BİRLİKTE YAŞAYALIM

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bereketi, barışı ve umudu simgeleyen Hıdırellez coşkusunu birlikte yaşayalım. Baharın hepimize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde kutlayacağımız Hıdırellez coşkusuna ortak olmak için tüm İzmirlileri 5 Mayıs Pazar günü Doğançay'daki şenliğimize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Hıdırellez, Tolga Sağ, Spor, Kültür, Müzik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi Hıdırellez Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
12:02 CZN Burak, Neşet Turan’ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi CZN Burak, Neşet Turan'ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi
11:29 Fenerbahçe’nin kasası ağzına kadar dolacak Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek’e rekor bonservis Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak! Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e rekor bonservis
11:28 Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı! Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı
10:50 Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5’nci kattan aşağıya atladı Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5'nci kattan aşağıya atladı
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:56 Ünlü popçu, “Arabistan’daki albüm kapağı“ diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı Ünlü popçu, "Arabistan'daki albüm kapağı" diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 13:13:29. #1.13#
SON DAKİKA: Bayraklı Belediyesi Hıdırellez Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement