Bayraklı Belediyesi Kitap Bağışı Kampanyası Başlattı

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(İZMİR) - Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, ilçe genelindeki kütüphanelerde bulunan yayınların çeşitliliğini artırmaya ve içeriğini zenginleştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında kitap bağışı çağrısı yaptı.

10 mahallede faaliyet gösteren kütüphanelerin kaynaklarını artırmak için harekete geçen Bayraklı Belediyesi, evlerde kullanılabilir durumdaki kitapların ihtiyaç sahipleriyle buluşturulması için kitap bağışı kampanyası başlatarak vatandaşlardan destek istedi.

Başkan Önal da vatandaşlara şu çağrıyı yaptı:

"İlçemizde kütüphanelerimizin hizmetlerini artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kütüphanelerimize gösterilen ilgi oldukça yüksek ve biz de imkanlarımız dahilinde ihtiyaçları karşılamak için üzerimize düşeni yapacağız. Kitap bağışı kampanyası ile de hem çeşitliliği hem de kitap sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızı kitap bağışına destek olmaya davet ediyoruz."

Bayraklı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından yürütülen bağış kampanyasına destek olmak isteyenler, kitaplarını kütüphane kafelere bırakabilecek. Kampanya ile ilgili 0232 477 20 00 - 2871 telefon numarasından bilgi alınabilecek.