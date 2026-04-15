Bayraklı'da Evlenecek Çiftlere Gelinlik ve Damatlık Desteği

(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, evliliğe adım atmaya hazırlanan genç çiftleri desteklemeye devam ediyor. Bir süredir uygulanan "Gelinlik ve Damatlık Evi" projesi kapsamında, düğün hazırlığı yapan çiftlere ücretsiz gelinlik ve damatlık desteği sağlanıyor.

Dayanışma temelli yürütülen proje ile hayırsever vatandaşlar ve firmalar tarafından bağışlanan gelinlik, damatlık ve abiye kıyafetler, belediye ekipleri tarafından özenle hazırlanarak yeniden kullanıma sunuluyor.

"Süreci biraz daha kolay ve keyifli hale getirmeyi amaçlıyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, evlilik sürecinin her çift için ayrı bir anlam taşıdığına dikkat çekerek, " Evlilik, hayatın en özel ve en anlamlı başlangıçlarından biri. Biz de bu güzel yolculuğa adım atan çiftlerimizin heyecanına ortak olmak istiyoruz. Gelinlik ve damatlık desteğimizle onların en mutlu günlerinde yanlarında oluyor, bu süreci biraz daha kolay ve keyifli hale getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Dayanışma ile büyüyor

Toplumsal dayanışmayı güçlendiren proje kapsamında, vatandaşlar da bağışlarıyla sürece katkı sunabiliyor. Kullanılabilir durumdaki gelinlik, damatlık ve abiye kıyafetler belediye tarafından teslim alınarak gerekli bakım ve düzenlemelerin ardından yeniden değerlendirilerek çiftlerle buluşturuluyor.

Projeden yararlanmak veya katkı sunmak isteyen vatandaşlar, Bayraklı Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Onur Mahallesi Semt Merkezi'ne başvuruda bulunabiliyor.