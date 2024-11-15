Bayraklı Belediyesi'nden Kadınlar İçin Yakın Savunma Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayraklı Belediyesi'nden Kadınlar İçin Yakın Savunma Eğitimi

Bayraklı Belediyesi\'nden Kadınlar İçin Yakın Savunma Eğitimi

Bayraklı Belediyesi, 'Güçlü Kadınlar, Güvenli Yaşamlar' projesi kapsamında kadınlara yönelik yakın savunma eğitimi verecek. Eğitimler, 25 Kasım'da başlayacak ve kadınların kendilerini savunmalarına yardımcı olacak.

15.11.2024 14:23  Güncelleme: 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi, "Güçlü Kadınlar, Güvenli Yaşamlar" projesiyle kadınlara, olası şiddet olaylarına karşı yakın savunma eğitimi verecek. Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kadınlarımızın toplumsal yaşamda kendilerini güçlü ve güvende hissetmeleri için her alanda destekliyoruz. Açtığımız yakın savunma eğitimine tüm kadınlarımızı bekliyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, "Güçlü Kadınlar, Güvenli Yaşamlar" projesiyle kadınlara şiddet karşısında direnç kazandırmak amacıyla yakın savunma eğitimi verecek. Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim, kadınlara yakın savunma tekniklerini öğretirken olası tehlikelere karşı hayatta kalma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. 25 Kasım'da başlayacak kurs, 4 hafta boyunca 10 kişilik gruplar halinde semt merkezlerinde uzman eğitmenler tarafından olarak verilecek.

"Kendilerini savunmak isteyen kadınlarımıza destek sağlıyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kadınlarımızın toplumsal yaşamda kendilerini güçlü ve güvende hissetmeleri önceliklerimizden biri. Kadına yönelik şiddetin arttığı bir dönemde, kadınlarımızın kendi güvenliklerini sağlayabilmeleri adına bu projeyi hayata geçirdik. Yakın savunma eğitimiyle kendilerini savunmak isteyen kadınlarımıza destek sağlıyoruz. Bayraklı Belediyesi olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız ve onların güvenliği için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kick boks eğitimine tüm kadınlarımızı bekliyoruz" dedi.

Ücretsiz yakın savunma eğitimine katılmak isteyen kadınlar, Bayraklı Belediyesi semt merkezlerine veya Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak kayıt yaptırabilecekler.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi'nden Kadınlar İçin Yakın Savunma Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 AK Partili başkandan canlı yayında skandal “torpil“ savunması AK Partili başkandan canlı yayında skandal "torpil" savunması
14:03 Fay hattı bulunmayan Rize’de nasıl deprem oldu Naci Görür açıkladı Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
13:50 Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı
11:54 Bakan Tunç’tan konser soruşturması için “Vız gelir tırıs gider“ diyen İmamoğlu’na yanıt Bakan Tunç'tan konser soruşturması için "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na yanıt
17:17 Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı
22:39 Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası
22:21 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Anayasa Değişikliği Açıklaması TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anayasa Değişikliği Açıklaması
22:12 Orkun Kökçü’den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı Orkun Kökçü'den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı
22:09 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yanıtladı: Adalet Bakanı mı olacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yanıtladı: Adalet Bakanı mı olacak?
21:28 Bakan Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi Bakan Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi
21:11 Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz
21:10 Wanda Nara’nın Icardi’yi aldattığı L-Gante, canlı yayında Fenerbahçe forması giydi Wanda Nara'nın Icardi'yi aldattığı L-Gante, canlı yayında Fenerbahçe forması giydi
20:58 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı
20:40 AK Parti’li Özlem Zengin’den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi AK Parti'li Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 15:21:18. #1.12#
SON DAKİKA: Bayraklı Belediyesi'nden Kadınlar İçin Yakın Savunma Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.