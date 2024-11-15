Bayraklı Belediyesi\'nden Kadınlar İçin Yakın Savunma Eğitimi

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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi, "Güçlü Kadınlar, Güvenli Yaşamlar" projesiyle kadınlara, olası şiddet olaylarına karşı yakın savunma eğitimi verecek. Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kadınlarımızın toplumsal yaşamda kendilerini güçlü ve güvende hissetmeleri için her alanda destekliyoruz. Açtığımız yakın savunma eğitimine tüm kadınlarımızı bekliyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, "Güçlü Kadınlar, Güvenli Yaşamlar" projesiyle kadınlara şiddet karşısında direnç kazandırmak amacıyla yakın savunma eğitimi verecek. Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim, kadınlara yakın savunma tekniklerini öğretirken olası tehlikelere karşı hayatta kalma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. 25 Kasım'da başlayacak kurs, 4 hafta boyunca 10 kişilik gruplar halinde semt merkezlerinde uzman eğitmenler tarafından olarak verilecek.

"Kendilerini savunmak isteyen kadınlarımıza destek sağlıyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kadınlarımızın toplumsal yaşamda kendilerini güçlü ve güvende hissetmeleri önceliklerimizden biri. Kadına yönelik şiddetin arttığı bir dönemde, kadınlarımızın kendi güvenliklerini sağlayabilmeleri adına bu projeyi hayata geçirdik. Yakın savunma eğitimiyle kendilerini savunmak isteyen kadınlarımıza destek sağlıyoruz. Bayraklı Belediyesi olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız ve onların güvenliği için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kick boks eğitimine tüm kadınlarımızı bekliyoruz" dedi.

Ücretsiz yakın savunma eğitimine katılmak isteyen kadınlar, Bayraklı Belediyesi semt merkezlerine veya Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak kayıt yaptırabilecekler.