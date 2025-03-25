Bayraklı Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Eğitim: Kurum Kabul Sınavı Duyuruldu

(İZMİR) - Eğitim alanındaki yatırımları ve başarılarıyla fark yaratan Bayraklı Belediyesi, Sosyal Etkinlik Merkezi'nde eğitim görecek öğrencilere yönelik kurum kabul sınavı yapacak. 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin ücretsiz faydalanabileceği merkez için 12-13 Nisan'da yapılacak sınava başvurular 10 Nisan'da sona erecek. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Çocuklarımızın, gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda sosyal etkinlik merkezimizde eğitim almak isteyen öğrencilerimizi kurum kabul sınavına davet ediyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi, 19 sınıf ve bin 200 öğrenci kapasitesiyle yeni dönem için eğitim görecek öğrencilerini belirleyecek. Bu kapsamda 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri merkezde sınavlara ücretsiz hazırlık kursundan faydalanabilecek. Sınavla belirlenecek öğrenciler için başvurular 10 Nisan Perşembe gününe kadar yapılabilecek. Sınav 12-13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınav ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgiye 0232 935 0 335 numaralı telefon numarasından ulaşabilecek. Öğrenciler başvuruları Bayraklı Belediyesinin internet sitesinden de yapılabilecek.

"Her zaman yanlarında olacağız"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin hayallerindeki okullarda eğitim almaları ve istedikleri mesleklere ulaşmalarının kapılarını aralıyoruz. Eğitim kurumlarımızda geleceğin aydınlık bireylerini yetiştiriyoruz. Biz üzerimize düşen görevi yerine getirirken, öğrencilerimizin de başarılarını artıracağına inanıyoruz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.