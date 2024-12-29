Bayraklı Belediyesi'nden Okuma ve Diyalog Kulüpleri Projesi

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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, kitapseverleri bir araya getiren "Okuma ve Diyalog Kulüpleri" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, kitaplar üzerine sohbetler yapılacak. Projeye ilişkin konuşan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kitap severleri Bayraklımızın dört bir yanında bulunan 10 kütüphanemizdeki bu anlamlı yolculuğa bekliyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, kitapseverleri bir araya getiren "Okuma ve Diyalog Kulüpleri" projesini hayata geçirdi ve etkinliklere başvurular başladı. Bayraklı'nın 10 farklı kütüphanesinde gerçekleşecek bu etkinliklerde, her ay yeni kitaplar seçilecek ve katılımcılar bu kitapları tartışarak farklı bakış açıları kazanacak. Kulüplerde yalnızca kitaplar değil; hayat, sanat ve kültür üzerine de derinlemesine sohbetler yapılacak. Ayrıca, yazar söyleşileri ve kitap takas günleri gibi zenginleştirici etkinlikler de katılımcıları bekliyor. Her kütüphanede 15'er kişilik kontenjanla düzenlenecek bu özel etkinliklerle ilgili 477 20 00 telefon numarasından Kütüphane Müdürlüğü'ne ulaşılarak bilgi alınabilecek.

"Hep birlikte kitap sevgisini büyüteceğiz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kitaplar, hayatımıza ışık tutan, bize yeni dünyalar açan en değerli dostlarımızdır. Bu projeyle, vatandaşlarımıza okuma alışkanlıklarını kazandırmayı hedefliyoruz. Her bir vatandaşımızın kişisel gelişimini desteklerken, aynı zamanda okuma kültürünü yaymayı arzuluyoruz. Bayraklı'nın dört bir yanında bu kulüpler sayesinde yeni dostluklar kurulacak, farklı bakış açıları kazanılacak ve hep birlikte kitap sevgisini büyüteceğiz. Kitap tutkunlarını bu anlamlı yolculuğa bekliyoruz" ifadesini kullandı.