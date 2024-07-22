Bayraklı Belediyesi Okullarda Dezenfekte Çalışması Başlattı - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Okullarda Dezenfekte Çalışması Başlattı

Bayraklı Belediyesi, okulların kapanmasıyla birlikte yeni sezon öncesi okullarda ilaçlama çalışması başlattı. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi için dezenfekte yapan ekipler, yaz tatili boyunca sınıfları ve ortak kullanım alanlarını yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirecek.

22.07.2024 15:05
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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, okulların kapanmasıyla birlikte yeni sezon öncesi okullarda ilaçlama çalışması başlattı. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi için dezenfekte yapan ekipler, yaz tatili boyunca sınıfları ve ortak kullanım alanlarını yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getiriecek. Başkan İrfan Önal, "Öğrencilerimizin en iyi koşullarda eğitim almalarını sağlamak için yaz boyunca çalışmalarımız sürecek" dedi.

Bayraklı Belediyesi, ilçedeki okulları dezenfekte ederek yeni eğitim-öğretim yılına hazırlamak için çalışmalarına hız verdi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nce ilçedeki okullar belirlenen plan doğrultusunda ilaçlanmaya başlandı. Bu kapsamda öğrenci ve öğretmenlerin ortak kullanım alanları, derslikler, koridorlar, tuvaletler, bahçeler başta olmak üzere insan yoğunluğu olabilecek her alan steril hale getirilecek.

"Çalışmalar yaz boyunca sürecek"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Öğrencilerimizin sağlığı bizim için önemli. Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanırken, öğrencilerimizin hijyenik ve güvenli bir ortamda eğitimlerine devam etmesi, öğretmenlerin görevlerini daha steril ortamda yapabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz boyunca da okullarda dezenfekte çalışmaları sürecek ve okullar, yeni sezona hazır hale getirilecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi Okullarda Dezenfekte Çalışması Başlattı - Son Dakika

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