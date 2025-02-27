Bayraklı Belediyesi Ramazan Öncesi Gıda Denetimlerini Artırdı - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Ramazan Öncesi Gıda Denetimlerini Artırdı

Bayraklı Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki gıda işletmelerinde hijyen ve güvenlik kontrollerini artırdı. Başkan İrfan Önal, sağlıklı gıdaya ulaşım için denetimlerin devam edeceğini belirtti.

27.02.2025 12:36
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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ilc¸e genelindeki gıda is¸letmelerine yo¨nelik denetim yaptı. Bayraklı Belediye Bas¸kanı I·rfan O¨nal, "Ramazan ayı boyunca vatandas¸larımızın gu¨venle tu¨ketebilecegˆi u¨ru¨nlerin satıs¸a sunulmasını sagˆlamak amacıyla denetimlerimizi artırdık. Halkımızın sagˆlıklı ve gu¨venilir gıdaya ulas¸masını temin etmek ic¸in kontrollerimize devam edecegˆiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdu¨rlu¨gˆu¨ ekipleri, rutin olarak gerc¸ekles¸tirdigˆi denetimleri Ramazan ayı o¨ncesinde yogˆunlas¸tırdı. Gıda yu¨ksek mu¨hendisi es¸ligˆinde yapılan kontrollerde, ilc¸edeki fırın, tatlı u¨retim noktaları, lokanta ve pide salonlarında hijyen, mutfak temizligˆi, gıda saklama kos¸ulları ve tezgah du¨zeni incelendi. Ekmek ve pide gramajları kontrol edilirken, s¸arku¨terilerde son kullanma tarihleri ve gıdaların muhafaza s¸artları denetlendi.

"Halkımızın sagˆlıklı ve gu¨venilir gıdaya ulas¸masını sagˆlamak adına denetimlerimize kararlılıkla devam edecegˆiz"

Bayraklı Belediye Bas¸kanı I·rfan O¨nal, "Ramazan ayı boyunca vatandas¸larımızın gu¨venle tu¨ketebilecegˆi u¨ru¨nlerin satıs¸a sunulmasını sagˆlamak ic¸in denetimlerimizi sıklas¸tırdık. Hijyen kurallarına uyulması, sagˆlıklı u¨retim kos¸ullarının olus¸turulması o¨ncelikli görevlerimizden biri. Bu kapsamda zabıta ekiplerimiz, gıda mu¨hendisi es¸ligˆinde du¨zenli olarak kontrollerini su¨rdu¨rüyor. Halkımızın sagˆlıklı ve gu¨venilir gıdaya ulas¸masını sagˆlamak adına denetimlerimize kararlılıkla devam edecegˆiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi Ramazan Öncesi Gıda Denetimlerini Artırdı - Son Dakika

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