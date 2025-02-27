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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ilc¸e genelindeki gıda is¸letmelerine yo¨nelik denetim yaptı. Bayraklı Belediye Bas¸kanı I·rfan O¨nal, "Ramazan ayı boyunca vatandas¸larımızın gu¨venle tu¨ketebilecegˆi u¨ru¨nlerin satıs¸a sunulmasını sagˆlamak amacıyla denetimlerimizi artırdık. Halkımızın sagˆlıklı ve gu¨venilir gıdaya ulas¸masını temin etmek ic¸in kontrollerimize devam edecegˆiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdu¨rlu¨gˆu¨ ekipleri, rutin olarak gerc¸ekles¸tirdigˆi denetimleri Ramazan ayı o¨ncesinde yogˆunlas¸tırdı. Gıda yu¨ksek mu¨hendisi es¸ligˆinde yapılan kontrollerde, ilc¸edeki fırın, tatlı u¨retim noktaları, lokanta ve pide salonlarında hijyen, mutfak temizligˆi, gıda saklama kos¸ulları ve tezgah du¨zeni incelendi. Ekmek ve pide gramajları kontrol edilirken, s¸arku¨terilerde son kullanma tarihleri ve gıdaların muhafaza s¸artları denetlendi.

"Halkımızın sagˆlıklı ve gu¨venilir gıdaya ulas¸masını sagˆlamak adına denetimlerimize kararlılıkla devam edecegˆiz"

Bayraklı Belediye Bas¸kanı I·rfan O¨nal, "Ramazan ayı boyunca vatandas¸larımızın gu¨venle tu¨ketebilecegˆi u¨ru¨nlerin satıs¸a sunulmasını sagˆlamak ic¸in denetimlerimizi sıklas¸tırdık. Hijyen kurallarına uyulması, sagˆlıklı u¨retim kos¸ullarının olus¸turulması o¨ncelikli görevlerimizden biri. Bu kapsamda zabıta ekiplerimiz, gıda mu¨hendisi es¸ligˆinde du¨zenli olarak kontrollerini su¨rdu¨rüyor. Halkımızın sagˆlıklı ve gu¨venilir gıdaya ulas¸masını sagˆlamak adına denetimlerimize kararlılıkla devam edecegˆiz" dedi.