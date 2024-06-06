Bayraklı Belediyesi Resim Kursiyerlerinin Eserlerini Sergiledi - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Resim Kursiyerlerinin Eserlerini Sergiledi

Bayraklı Belediyesi, resim kursiyerlerinin eserlerinden oluşan sergiyle yıl sonu etkinliği düzenledi. Sergi, Süvari Yüzbaşı Şerafettin Kültür ve Hizmet Merkezi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

06.06.2024 12:46  Güncelleme: 13:13
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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi, resim kursiyerlerinin eserlerinden oluşan sergiyle yıl sonu etkinliği düzenledi. Süvari Yüzbaşı Şerafettin Kültür ve Hizmet Merkezi'nde sergilenen eserler, ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Bayraklı Belediyesi'nin Basamak kursları kapsamında 75. Yıl ve Hasan Tahsin Kültür Merkezi'nde resim eğitimi alan kursiyerler, yıl boyunca yaptıkları eserleri, Süvari Yüzbaşı Şerafettin Kültür ve Hizmet Merkezi'nde sergiledi. 63 kursiyerin 132 eserinin sanatseverlerle buluştuğu etkinliğin açılışını, Bayraklı Belediye Başkan Vekili Yeliz Çulha, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın eşi Gökçe Pişkin Önal, resim eğitmenleri ve kursiyerler yaptı. Etkinlikte İbrahim Ege Demir'in sunduğu piyano resitali de beğeni topladı.

"Kadınların elinin değdiği her yer güzelleşiyor"

Başkan Vekili Yeliz Çulha, "Kadınların elinin değdiği her yer güzelleşiyor. Burada Bayraklılı kadınlarımızın böyle güzel işleri başardığını görmek son derece mutluluk verici. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Gökçe Pişkin Önal ise "Kadınlarımıza birçok alanda kurs imkanı tanımanın ne kadar önemli olduğunu burada çıkan eserlerle bir kez daha gördük. Kadınların başaramayacağı hiçbir şey yoktur, yeter ki ilgi alanlarına göre eğitim desteği verilsin. Bu çalışmaların ortaya çıkmasında büyük çaba sarf eden eğitmenlerimizi ve kursiyerlerimizi kutluyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi ve kursiyerlerin stantları gezildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi Resim Kursiyerlerinin Eserlerini Sergiledi - Son Dakika

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