Bayraklı Belediyesi Tepekule Mahallesi'ndeki Çöp Evden 3 Kamyon Çöp Çıkardı

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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, ilçe genelinde süren temizlik çalışmaları kapsamında mahalle sakinlerinin şikayeti sonrası çevreye kötü koku yaydığı tespit edilen Tepekule Mahallesi'ndeki evden 3 kamyon çöp çıkardı. Başkan İrfan Önal, "Halk sağlığı ve huzuru için her alanda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bayraklı Tepekule Mahallesi 2070 Sokak'taki iki katlı apartmanın zemin katında uzun süredir biriken çöp ve atıklar, çevreye yaydığı kötü kokular nedeniyle apartman sakinlerini rahatsız etti. Ev sahibini temizleme konusunda ikna edemeyen vatandaşlar, Bayraklı Belediyesi'ne başvurdu. Bunun üzerine Zabıta, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Emniyet ekipleri adrese giderek durumu yerinde tespit etti.

Hijyenik giysi ve maske ile eve giren ekipler, detaylı incelemenin ardından her köşesi çeşitli atıklarla dolu evi temizledi. İlaçlanarak dezenfekte edilen evden 3 kamyon çöp çıkarıldı. Ev sahibi U.M.'nin daha önce de aynı adreste çöp ve atık biriktirerek benzer sorunlara yol açtığı ve Bayraklı Belediyesi'nin bu evi daha önce de temizleyip dezenfekte ettiği öğrenildi. Zabıta ekipleri kötü koku ile çevreye rahatsızlık veren ev sahibine idari para cezası uyguladı.

Başkan Önal, "Bayraklılı vatandaşlarımızın sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamaları her zaman önceliğimiz. Bu kapsamda Tepekule Mahallesi'nde ilçe sakinlerimizi çevreye yaydığı kötü koku nedeniyle rahatsız eden çöp ev sorununu, ekiplerimizin hızlı ve titiz çalışmaları sayesinde çözüme kavuşturduk. Vatandaşlarımızın daha temiz ve daha güzel bir Bayraklı'da yaşayabilmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.