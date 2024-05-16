Bayraklı Belediyesi Ücretsiz Eğitim İmkanı Sağlayan Sosyal Etkinlik Merkezi İçin Sınav Düzenleyecek

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(İZMİR) - Bünyesindeki okul öncesi eğitim kurumlarıyla, anaokulundan üniversite düzeyine kadar binlerce öğrenciye desteğini sürdüren Bayraklı Belediyesi, ücretsiz eğitim imkanı sağlayan Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi için 2024-2025 eğitim-öğretim yılı kurum kabul sınavı yapacak. Başkan Önal, öğrencilerin her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin hayallerindeki okullarda eğitim almaları ve istedikleri mesleklere ulaşmalarının kapılarını aralıyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi, önümüzdeki eğitim öğretim yılı için çalışmalarına başladı. 19 sınıf ve bin 200 öğrenci kapasiteli eğitim merkezi, yeni sezonda da 7'nci, 8'inci, 11'inci ve 12'nci sınıflara alım yapacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılında ücretsiz eğitim alacak öğrenciler, kurum kabul sınavı ile belirlenecek. Sınav için son başvuru 29 Mayıs'a kadar yapılabilecek ve sınav 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

"ÇOCUKLARIMIZIN, GENÇLERİMİZİN HER ZAMAN YANLARINDA OLACAĞIZ"

Eğitime verilen desteklerle öğrencilerin okul öncesinden üniversiteye kadar her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Sosyal belediyecilik anlamında en çok önemsediğimiz konulardan biri eğitim. Çocuklarımızın, gençlerimizin her zaman yanında olacağız" dedi. Bşkan Önal, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin hayallerindeki okullarda eğitim almaları ve istedikleri mesleklere ulaşmalarının kapılarını aralıyoruz. Yüzü Atatürk'e dönük, cumhuriyet ve ülke değerlerimizin bilincinde geleceğin aydınlık bireylerini yetiştiriyoruz. Biz üzerimize düşen görevi yerine getirirken, öğrencilerimizin de başarılarını artıracağına inanıyoruz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.