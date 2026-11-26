İzmir'de yaşayan 4. sınıf öğrencisi Doruk Çağlayan, farklı ülkelerden öğrencilerin katıldığı uluslararası matematik olimpiyatlarında (AMO 2026) altın madalya kazandı.

Azerbaycan Yüzüncü Yıl Halk Cumhuriyeti İlkokulu'ndan yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda Bayraklı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi olan Çağlayan, matematik alanındaki yeteneğini uluslararası platforma taşıdı.

Uluslararası matematik olimpiyatlarında kendi yaş ve sınıf kategorisinde yarışan Çağlayan, altın madalya kazanmaya hak kazandı.

İlkokuldan lise seviyesine kadar öğrencilerin katıldığı organizasyon, matematiksel düşünme, problem çözme ve analitik becerilerini ölçmeyi amaçlayan uluslararası bir organizasyon olarak düzenleniyor.???????