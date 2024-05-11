Bayraklı'da Anneler Günü etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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Bayraklı'da Anneler Günü etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen Anneler Günü etkinliklerinde anneler bir araya geldi. Spor müsabakaları ve tasarım takı stantlarıyla renkli bir gün geçirildi. Belediye Başkanı İrfan Önal da annelerle buluştu.

11.05.2024 12:33
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(İZMİR)- Bayraklı'da anneler, kendileri için hazırlanan etkinliklerde bir araya geldi. Bu kapsamda Bayraklı Belediyesi tarafından spor müsabakaları organize edildi. Belediye bünyesindeki Kadın Kooperatifi üyeleri, ürettikleri tasarım takı ve aksesuarları kurulan stantlarda beğeniye sundu. Başkan İrfan Önal ise İzmirliler Derneği etkinliğinde Bayraklılı annelerle buluştu.

Bayraklı Belediyesi tarafından Anneler Günü'ne özel düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Kadın personel etkinliklerde yarıştı ve dereceye girenlere ödül verildi. Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın eşi Gökçe Pişkin Önal da katıldı. Spor etkinliklerinin, pazar günü Mustafa Kemal Spor Salonu'nda anne-çocuk voleybol ve basketbol müsabakalarıyla devam edeceği belirtildi.

ANNELERE ÖZEL HEDİYELER, KADIN KOOPERATİFİNDEN

Bayraklı Emek Dünyası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri de Anneler Günü'ne özel hazırladıkları tasarım takı ve aksesuarları, West Park Alışveriş Merkezi'nde kurulan stantlarda beğeniye sundu.

BAŞKAN ÖNAL, BAYRAKLILI ANNELERLE BULUŞTU

Belediye Başkanı Önal ise İzmirliler Derneği'nin düzenlediği kahvaltıda Bayraklılı annelerle bir araya geldi. Önal, "Annelerimiz karşılıksız sevgi ve şefkatin mimarıdır. Hepimizin hayatında annelerimiz çok önemli bir yere sahiptir. Onların fedakarlıkları ve çabalarıyla geleceğimizi aydınlık nesillere bırakacağız. Hakları ödenmez elleri öpülesi tüm annelerimizin ve anne adaylarının gününü kutluyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Bayraklı'da Anneler Günü etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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