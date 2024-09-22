Bayraklı'da Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
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Bayraklı'da Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

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Bayraklı Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çevre dostu ulaşımı ve sağlıklı yaşamı teşvik eden etkinlikler düzenledi. Yoga seansı, bisiklet turu, spor gösterileri ve yaya güvenliği eğitimleri gerçekleştirildi.

22.09.2024 11:51  Güncelleme: 12:04
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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çevre dostu ulaşımı ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek için çeşitli etkinlikler düzenledi. "Paylaşımlı Kamusal Alan" teması ve "Sürdürülebilir Yaşam için Birlikte Hareket Edelim" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında yoga, bisiklet turu, spor gösterileri ve yaya güvenliği eğitimleri de düzenlendi.

Bayraklı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında birçok erkinlik düzenlendi. Sabah yoga seansı ile başlayan programda katılımcılar, uzman eğitmen eşliğinde güne temiz havada hem bedensel hem zihinsel olarak zinde bir başlangıç yaptı. Ardından bisiklet turu ile devam eden etkinliklerde kent içi sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmek ve karbon salınımını azaltmak amacıyla 40 bisikletli, Osmangazi Hizmet Binası'ndan Manavkuyu Mahallesi Paten Parkı'na kadar pedal çevirdi. Yaklaşık 5 kilometrelik parkurda güvenli sürüş kurallarına dikkat çeken bisikletliler, çevre dostu ulaşımın önemini vurguladı. Etkinlikler, bisiklet turuyla sınırlı kalmadı. Katılımcılar, uygulamalı ışıksız yaya geçidi eğitimi ile güvenli yaya geçiş kurallarını öğrenme fırsatı buldu. Gün boyunca düzenlenen badminton, zumba ve jimnastik gösterileri, her yaştan katılımcıya sporun ve eğlencenin tadını çıkarma imkanı sundu. Sahne performansları izleyicilerden büyük beğeni topladı. Zumba ve jimnastik gösterileri ise izleyicilere coşku dolu anlar yaşattı.

"Hedefimiz daha temiz ve sağlıklı bir gelecek"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bu yıl 'Paylaşılan Kamusal Alan' teması ile gerçekleşen, daha yeşil daha temiz, çevreyi ve geleceği hedefleyen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerimize katılan herkese teşekkür ediyoruz. Sürdürülebilir yaşam için birlikte hareket etmeye devam edelim. Karbon salınımının azaltılması, alternatif ulaşım modellerinin geliştirilmesi gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma açısından oldukça önemli. Yerel yönetim olarak biz de bu konuda imkanlarımız dahilinde üzerimize düşeni yapacağız. Hedefimiz daha temiz ve sağlıklı bir gelecek" dedi.

Bayraklı\'da Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayraklı'da Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika

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