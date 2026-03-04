İzmir Depreminin Mucizesi Ayda ile Aynı Apartmanda Evlatlarını Kaybeden Anne Buluştu

(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, 1–7 Mart Deprem Haftası kapsamında anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 30 Ekim 2020 İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra sağ çıkarılarak tüm Türkiye'ye umut olan Ayda Gezgin, Bayraklı Belediyesi tarafından adının verildiği Ayda Bebek Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya geldi. Aynı apartmanda iki kızı Vera ve Lena'nın yanı sıra eşinin yeğenleri Feda ve Diren ile kayınvalidesi Arife Yücel'i kaybeden okul öncesi öğretmeni Nilay Yücel ise çocuklar için kaleme aldığı "Vera & Lena Doğada Neler Oluyor?" adlı kitabı miniklere okuyarak deprem bilinci üzerine sohbet etti.

Bayraklı'da düzenlenen etkinliğe, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, 30 Ekim 2020 İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra sağ çıkarılarak tüm Türkiye'ye umut olan Ayda Gezgin, babası Uğur Gezgin, aynı apartmanda çocuklarını kaybeden öğretmen Nilay Yücel Katıldı. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan da buluşmada yer aldı.

Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, çocuklara deprem gerçeği ve afet bilincinin küçük yaşta öğrenilmesinin önemi anlatıldı.

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı, depremin en acı sembollerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı. Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında annesi Fidan Keskin Gezgin'i kaybeden Ayda Gezgin, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla enkazdan 91 saat sonra kurtarılarak büyük bir mucizeye imza atmıştı. Aynı apartmanda, öğretmen Nilay Yücel ise kızları Vera ve Lena başta olmak üzere yakınlarını kaybetmişti.

Yıllar sonra aynı felaketin iki farklı hikayesi, Bayraklı Belediyesi tarafından Ayda'nın adının verildiği anaokulunda buluştu. Etkinlikte çocuklara deprem bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının önemine işaret edildi.

Çocuklara deprem bilinci anlatıldı

Okul öncesi öğretmeni Nilay Yücel, depremde kaybettiği kızlarının anısını yaşatmak amacıyla kaleme aldığı "Vera & Lena Doğada Neler Oluyor?" adlı kitabı çocuklara okudu. Etkinlikte, Yücel'in kızları Vera ve Lena'nın fotoğraflarından yapay zeka yardımıyla hazırlanan kısa bir video da çocuklara izletildi. Minik öğrencilerin dikkatle takip ettiği video, etkinliğe katılanlara duygu dolu anlar yaşattı. Deprem Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte Nilay Yücel, deprem gerçeğini çocukların yaşına uygun bir dil ve hikaye anlatımıyla aktararak miniklere afet bilinci kazandırdı.

Başkan Önal: "Acıyı bilince dönüştüren buluşma"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, etkinliğin deprem gerçeğini unutmamak ve çocuklara bilinç kazandırmak açısından önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bugün burada çok anlamlı bir buluşmaya tanıklık ediyoruz. Nilay öğretmenin yaşadığı büyük acıyı çocuklarımıza deprem bilinci kazandıran bir hikayeye dönüştürmesi hepimiz için çok kıymetli. Kaybettiği evlatlarının hatırasını yaşatırken aynı zamanda başka çocukların hayatına dokunması büyük bir sorumluluk ve örnek bir davranıştır. Bizler de Bayraklı Belediyesi olarak deprem gerçeğini asla unutmayacağız ve çocuklarımızın daha bilinçli bir toplumda büyümesi için çalışmaya devam edeceğiz."