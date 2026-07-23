Bayraklı'da Motokurye Kazası: Vinç Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika
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Bayraklı'da Motokurye Kazası: Vinç Sürücüsü Tutuklandı

Bayraklı\'da Motokurye Kazası: Vinç Sürücüsü Tutuklandı
23.07.2026 21:09
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İzmir Bayraklı'da meydana gelen kazada motokurye Akın Payaz hayatını kaybetti, vinç sürücüsü tutuklandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde motokurye Akın Payaz'ın (33) hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan vinç sürücüsü E.K. tutuklandı, şirket yetkilisi T.T. ise adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

Kaza, 9 Haziran günü İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri yakınında meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir kamyonun kasasından yola düşen parça nedeniyle motosikletli kurye Akın Payaz, kontrolünü kaybederek, kaza yaptı. Ağır yaralanan Payaz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Payaz, 18 Temmuz tarihinde Bayraklı Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Payaz, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bayraklı Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili dün yapılan yazılı açıklamada, "Bayraklı ilçesi çevreyolu tüneller çıkışı mevkisinde, yola düşen metal parçaya çarpması sonucu meydana gelen ve bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği motosiklet kazasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; kolluk birimleriyle gerekli değerlendirme ve koordinasyon toplantıları gerçekleştirilmiş, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik talimatlar verilmiştir. Yürütülen araştırma ve incelemeler neticesinde, kazaya neden olan metal parçanın vinç ayağı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu parçanın olay yerine nasıl düştüğünün ve sorumluların belirlenmesine yönelik çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin temini ve incelenmesi başta olmak üzere çok yönlü araştırmalar devam etmektedir. Olayda sorumluluğu bulunan kişi veya kişilerin tespiti amacıyla yürütülen adli soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Soruşturmanın devamında dün yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Olayla ilgili yapılan kamera incelemeleri, olay yeri çalışmaları ve toplanan deliller neticesinde; motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken yolda bulunan metal parçaya çarpması sonucu kazanın meydana geldiği, söz konusu metal parçanın seyir halindeki bir vince ait denge ayağı olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda; metal parçanın ait olduğu vinç belirlenmiş; vinç sürücüsü E.K. ile firma mesul müdürü T.T., 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan gözaltına alınmıştır. Olay tüm yönleriyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle sürdürülmektedir."

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün yapılan açıklamada, "Bayraklı ilçesinde meydana gelen ölümlü motosiklet kazasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen vinç sürücüsü E.K. ile şirket yetkilisi T.T. hakkında karar verilmiştir. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince; vinç sürücüsü E.K. tutuklanmıştır. Şirket yetkilisi T.T. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmiştir." denildi.

Kaynak: DHA

Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı'da Motokurye Kazası: Vinç Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika

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