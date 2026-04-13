Bayraklı'da Sağlık Haftası'nda Sağlık Hizmeti Vatandaşla Buluştu
Bayraklı'da Sağlık Haftası'nda Sağlık Hizmeti Vatandaşla Buluştu

13.04.2026 16:46  Güncelleme: 18:00
Dünya Sağlık Haftası kapsamında Bayraklı Belediyesi, sağlık hizmetlerini vatandaşlarla bir araya getirdi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklı’da her yaştan vatandaşımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Dünya Sağlık Haftası kapsamında Bayraklı Belediyesi, sağlık hizmetlerini vatandaşlarla bir araya getirdi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklı'da her yaştan vatandaşımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi.


(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, Dünya Sağlık Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerle sağlık hizmetlerini vatandaşla buluşturdu. İlçenin farklı noktalarında kurulan stantlarda gün boyu süren uygulamalarda yüzlerce kişiye ücretsiz sağlık hizmeti sunuldu.

Sevgi Yolu ve 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapılırken, sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Kurulan stantlarda görev alan sağlık ekipleri, erken teşhisin önemine dikkati çekerek vatandaşlara rehberlik etti.

Sağlık hizmetleri yıl boyu sürüyor

Bayraklı Belediyesi, yalnızca özel günlerde değil yıl boyunca sürdürdüğü sağlık hizmetleriyle de vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. İlçe genelinde sunulan temel sağlık hizmetlerinin yanı sıra, 7 ayrı noktada hizmet veren ağız ve diş sağlığı kliniklerinde vatandaşlara ücretsiz tedavi imkanı sunuluyor. Evde hasta ziyareti hizmetleri kapsamında ise yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşlara düzenli sağlık desteği sağlanıyor.

Başkan Önal: "Koruyucu sağlık hizmetlerini önemsiyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, sağlık hizmetlerinin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Dünya Sağlık Haftası kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarla vatandaşlarımızı sağlık hizmetleriyle buluşturduk. Amacımız; yalnızca tedavi eden değil, aynı zamanda hastalıkların önüne geçen bir anlayışı yaygınlaştırmak. Bayraklı'da her yaştan vatandaşımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Bayraklı'da Sağlık Haftası'nda Sağlık Hizmeti Vatandaşla Buluştu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 18:00:38.
SON DAKİKA: Bayraklı'da Sağlık Haftası'nda Sağlık Hizmeti Vatandaşla Buluştu - Son Dakika
Advertisement
