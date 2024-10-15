Bayraklı'da Şehit Ümit Boz Spor Tesisi Yenileniyor - Son Dakika
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Bayraklı'da Şehit Ümit Boz Spor Tesisi Yenileniyor

Bayraklı’nın önemli spor merkezlerinden biri olan Şehit Ümit Boz Spor Tesisi, kapsamlı bir bakım onarım sürecine girdi. Amatör futbol kulüpleri ve altyapı takımlarının yoğun olarak kullandığı 6 bin metrekarelik saha, bu kapsamda zemininden tribününe kadar baştan sona yenileniyor. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Seçim döneminde verdiğimiz sözlerden biri de Şehit Ümit Boz Spor Tesisi’nin yenilenmesiydi.  Her zaman olduğu gibi sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

15.10.2024 12:16  Güncelleme: 12:37
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(İZMİR)- Bayraklı'nın önemli spor merkezlerinden biri olan Şehit Ümit Boz Spor Tesisi, kapsamlı bir bakım onarım sürecine girdi. Amatör futbol kulüpleri ve altyapı takımlarının yoğun olarak kullandığı 6 bin metrekarelik saha, bu kapsamda zemininden tribününe kadar baştan sona yenileniyor. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Seçim döneminde verdiğimiz sözlerden biri de Şehit Ümit Boz Spor Tesisi'nin yenilenmesiydi.  Her zaman olduğu gibi sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında, amatör ve süper amatör lig futbol müsabakalarına ev sahipliği yapan Şehit Ümit Boz Spor Tesisi'nde kapsamlı bir bakım süreci başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, 6 bin metrekarelik saha tamamen sentetik çimle kaplanıyor. Drenaj sistemi elden geçirilerek saha kenarına koruma minderleri yerleştiriliyor. Ayrıca, sahanın aydınlatma tesisatı, projektörleri, tribün kısmındaki koltuklar ve çevre çitleri de yenilenecek. Bakım işlemlerinin ardından sahada tarama ve düzeltme çalışmaları yapılacak, böylece sporcular için daha kaliteli ve güvenli bir zemin sağlanacak. Tesis, yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından altyapı ve amatör spor kulüplerinin kullanımına sunulacak.

"Sözümüzü tutuyoruz"

Seçim döneminde tesisin yenilenmesiyle ilgili talepleri alarak gerekli çalışmaların yapılacağı sözünü verdiğini belirten Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Seçim döneminde verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda yıllardır yoğun kullanım nedeniyle yıpranan Şehit Ümit Boz Spor Tesisini yeniliyoruz. Ekiplerimiz, 6 bin metrekarelik sahayı en ince detayına kadar elden geçiriyor. Yenileme işlemlerini kısa sürede tamamlayarak tesisimizi altyapı ve amatör spor kulüplerimizin kullanımına yeniden açacağız. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize her zaman destek olacağız. Her spor branşını destekleyerek sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, İrfan Önal, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

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