Bayraklı'da Verilen Kültür-Sanat Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika
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Bayraklı'da Verilen Kültür-Sanat Kurslarına Yoğun İlgi

Bayraklı Belediyesi'nin düzenlediği kültür-sanat kurslarına bu yıl 2 bin 720 kişi başvurdu. Belediye Başkanı İrfan Önal, kursların vatandaşların yeteneklerini keşfetmeleri ve sosyalleşmeleri için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

02.11.2024 14:55
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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi tarafından Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi (BASAMAK) çatısı altında düzenlenen kültür-sanat kursları, vatandaşlardan ilgi görüyor. Bu yıl 2 bin 720 kişinin başvuru yaptığı ve 17 farklı branşta sunulan kurslara katılanlar hem yeteneklerini keşfediyor hem de keyifli ve verimli vakit geçiriyor. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kurslarımız, vatandaşlarımız için hem kendilerini geliştirme hem de sosyalleşme imkanı sunuyor. Herkesi zenginleştirilmiş programlarımızdan yararlanmaya davet ediyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kurslar, BASAMAK çatısı altında 17 farklı branşta düzenleniyor. Bu yıl 2 bin 720 kişinin başvurduğu ve ücretsiz olarak açılan kurslarda; piyano, keman, bağlama, eğlenceli matematik, görsel sanatlar yetişkinler ve çocuklar için, İngilizce, astronomi ve uzay bilimleri, drama, halk oyunları yetişkinler ve çocuklar için, satranç, tiyatro, Türk halk müziği, arkeoloji, robotik kodlama, gitar ve modern dans gibi branşlarda eğitimler veriliyor. Bayraklı'daki kültür merkezlerinde devam eden kurslarla ilgili detaylı bilgiye 477 20 00 telefon numarasından ulaşılabiliyor.

"Tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza katılmaya davet ediyorum"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kurslarımız, özellikle çocuklar ve gençler için büyük bir imkan sağlıyor. Her yaş grubundan vatandaşımız bu kurslara katılabiliyor. Sanat ve eğitim alanında kendisini geliştirmek, yeteneklerini keşfetmek ve sosyalleşmek isteyen tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza katılmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

İrfan Önal, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı'da Verilen Kültür-Sanat Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika

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