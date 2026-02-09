Bayraklı Belediyesi U14 Kız Basketbol Takımı İzmir Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Bayraklı Belediyesi U14 Kız Basketbol Takımı İzmir Şampiyonu Oldu

09.02.2026 14:49  Güncelleme: 16:07
Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü U14 Kız Basketbol Takımı, U14 Kızlar B Ligi İl Şampiyonası'nda finale çıkarak Best Gelişim Spor Kulübü'nü mağlup ederek namağlup şampiyon oldu.

(İZMİR) - İzmir genelinden 10 takımın mücadele ettiği U14 Kızlar B Ligi İl Şampiyonası'nda Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü U14 Kız Basketbol Takımı, finalde Best Gelişim Spor Kulübü'nü mağlup ederek İzmir şampiyonluğuna namağlup ulaştı.

Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü U14 Kız Basketbol Takımı, İzmir Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen U14 Kızlar B Ligi İl Şampiyonası'nda İzmir şampiyonu oldu.

10 takım arasında namağlup zirve

İzmir genelinde 10 takımın mücadele ettiği organizasyonda Bayraklı temsilcisi, final maçında Best Gelişim Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü U14 Kız Basketbol Takımı, sezonu namağlup tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı.

Başkan Önal: "Sporda altyapıya yatırım başarıyı getiriyor"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, elde edilen şampiyonluktan dolayı sporcuları, antrenörleri ve ailelerini tebrik etti. Önal, Bayraklı'da sporu bir yaşam kültürü haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bayraklı'da sporu çok önemsiyoruz. Bugün belediyemiz bünyesinde 19 farklı branşta spor eğitimi veriyoruz. 2 bin 500 kursiyerimiz ve bine yakın lisanslı sporcumuz var. Toplamda yaklaşık 3 bin 500 yurttaşımızı sporla buluşturuyoruz. Bu güçlü altyapıdan çıkan her başarı, doğru bir spor politikası yürüttüğümüzün göstergesidir. U14 Kız Basketbol Takımımızın namağlup İzmir şampiyonu olması, spora ve sporcuya verdiğimiz emeğin karşılığıdır. Sahaya çıkan, emek veren herkes kazanmıştır. Bizim için burada tek bir şampiyon yok; hepsi bizim gururumuz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, İzmir, Spor

