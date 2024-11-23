Bayraklı ve Portimao Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayraklı ve Portimao Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

Bayraklı ve Portimao Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

Bayraklı Belediyesi, Avrupa Birliği destekli 'Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme' projesi kapsamında Portekiz'in Portimao Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzaladı. İki belediye arasında iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve kültürel iş birlikleri ele alındı.

23.11.2024 11:34  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi, Avrupa Birliği destekli "Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme" projesi kapsamında Portekiz'in Portimao Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzaladı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Portimao Belediye Başkan Yardımcısı Teresa Mendes ve beraberindeki heyeti ağırladı. Görüşmede, iki şehir arasında doğa, çevre, iklim değişikliği, ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliklerine yönelik yapılabilecek projeler ve faaliyetler ele alındı.

Avrupa Birliği destekli "Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme" projesi kapsamında Portekiz'in Portimao Belediyesi heyeti Bayraklı Belediyesi'ni ziyaret etti. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, bu kapsamda Portimao Belediye Başkan Yardımcısı Teresa Mendes, Bölüm Müdürü Dora Pereira, Proje Koordinatörü Filipe Bally, Belediye Personeli Arminda Duarte ve Portekiz İsmat Üniversitesi'nden Prof. Filipe Palma ile bir araya geldi. Toplantılarda iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve kültürel iş birlikleri ele alındı. Görüşmelerin ardından, iki belediye arasında kardeş şehir protokolü imzalanarak dostluk bağlarının güçlendirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Portekiz heyeti ayrıca Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi, 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı ve eski Smyrna Bayraklı höyüğünü gezdi.

"Kentlerimiz için önemli bir adım"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklı ve Portimao arasındaki bu iş birliği, kentlerimizin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gelişimi için önemli bir adım. Turizm, eğitim ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında birlikte çalışacağımız projeler, gelecek nesillerimiz için fark yaratacak. İklim değişikliği ve çevre konularında iş birliğimizi güçlendirmek, sadece belediyelerimiz için değil, ülkelerimiz için de büyük önem taşıyor. Bu protokolün dostluk bağlarımızı daha da güçlendireceğine inanıyorum. Hem belediyelerimize hem de ülkelerimize hayırlı olsun" dedi

İki şehir arasında bilgi ve deneyim alışverişi

Portimao Belediye Başkan Yardımcısı Teresa Mendes ise, "Daha yeşil bir çevre ve ekonomik, sosyal, kültürel iş birliğinin artırılması için kardeş şehir protokolünü imzaladık. Karşılıklı projelerimizi paylaşmak bizler için çok verimli oldu. Bayraklı Belediyesinin projelerini yerinde inceleme fırsatı bulduk. Bu temaslarla iki şehir arasında bilgi ve deneyim alışverişi gerçekleştirdik. Bayraklı Belediye Başkanı ve ekibine misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İklim Değişikliği, Avrupa Birliği, Politika, Portekiz, Turizm, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı ve Portimao Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:29 İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
12:09 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı’dan duruşmaya damga vuran sözler: Milletvekilleri bile beni arardı Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran sözler: Milletvekilleri bile beni arardı
11:32 Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı
10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
15:26 Anahtar Parti MYK Üyesi Murat Uçar tepki çeken sözlerinin ardından özür diledi Anahtar Parti MYK Üyesi Murat Uçar tepki çeken sözlerinin ardından özür diledi
15:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız
15:26 Teoman: Instagram’dan güzel kızları takip ediyorum Teoman: Instagram'dan güzel kızları takip ediyorum
15:11 WhatsApp sesli mesajların yazıya çevirecek yeni özelliği devreye alıyor WhatsApp sesli mesajların yazıya çevirecek yeni özelliği devreye alıyor
15:10 İngiltere’nin en yoğun ikinci havalimanında bomba paniği: Yolcular tahliye edildi İngiltere'nin en yoğun ikinci havalimanında bomba paniği: Yolcular tahliye edildi
15:02 Doğukan Manço babası Barış Manço’nun filmiyle ilgili konuştu: Üzerimde baskı var Doğukan Manço babası Barış Manço'nun filmiyle ilgili konuştu: Üzerimde baskı var
14:58 Ordu Üniversitesi’ndeki sır fakülte Ne öğrencisi ne de binası var Ordu Üniversitesi'ndeki sır fakülte! Ne öğrencisi ne de binası var
14:57 MOSSAD davası: 2 kişi tahliye edildi MOSSAD davası: 2 kişi tahliye edildi
14:44 Kılıçdaroğlu’na destek vermek için adliyeye gelen Ümit Özdağ izdihamın ortasında kaldı Kılıçdaroğlu'na destek vermek için adliyeye gelen Ümit Özdağ izdihamın ortasında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 13:01:12. #1.13#
SON DAKİKA: Bayraklı ve Portimao Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.