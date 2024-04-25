Bayraklılı Sporcular İl Birinciliği ve Kick Boks Şampiyonasında Başarı Kazandı - Son Dakika
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Bayraklılı Sporcular İl Birinciliği ve Kick Boks Şampiyonasında Başarı Kazandı

Bayraklı Belediyesi sporcuları, Yıldızlar İl Birinciliği Tekvando Müsabakası ve İller Arası Kick Boks Şampiyonası'nda toplam 7 derece kazandı. Başkan İrfan Önal, gençleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

25.04.2024 11:53  Güncelleme: 11:56
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(İZMİR) - Yıldızlar İl Birinciliği Tekvando Müsabakası ve İller Arası Kick Boks Şampiyonası'nda toplam 7 derece kazanan Bayraklılı sporcular, ilçenin gururu oldu. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Gençlerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Onların başarısı hepimizi gururlandırıyor. Tüm sporcularımızı kutluyorum" dedi.

Çiğli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Yıldızlar İl Birinciliği Tekvando Müsabakası ve İzmir Afet Evleri Spor Salonu'nda düzenlenen İller Arası Kick Boks Şampiyonası'na katılan Bayraklı Belediyesi sporcuları başarılı sonuçlar elde etti.

330 sporcunun katıldığı Yıldızlar İl Birinciliği Tekvando Müsabakası'nda Bayraklı Belediyesi sporcuları, toplam 5 madalya kazanarak yarışmaların yıldızı oldu. Feyzasu Sarıkaya birinci, Ege Kovanlık ve İsmail Yahya Topaloğlu ikinci, Kerim Söylemez ve Yaren Toktor ise üçüncü oldu.

İzmir Afet Evleri Spor Salonu'nda yapılan 8 ilden 240 sporcunun katıldığı İller arası Kick Boks Şampiyonası'na da 2 sporcu ile katılan Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks takımında yer alan Nehir Yaman Genç 'Bayan K-1 Stil' kategorisinde ikinci olurken, Serap Ceylan ise 'Full Contact' kategorisinde üçüncülüğü elde etti.

İlçeli sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Başkan Önal, "Bayraklı'da gençlerimize ayrı bir önem veriyoruz. Onların her alanda başarılı olabilmesi için eğitimden spora, kültür sanattan gençlik projelerine kadar her alanda yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Biz elimizden geleni yaparken inanıyoruz ki onlar da başarılarını her geçen gün daha da büyütecek. Bu kapsamda son müsabakalarda ilçemizi gururlandıran sporcularımızı tebrik ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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