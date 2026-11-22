ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen ORKA yeni nesil hafif sınıf torpido, Bayraktar AKINCI silahlı insansız hava aracından (SİHA) başarıyla ateşlendi.

ORKA hafif sınıf torpidonun SİHA'dan yapılan test atışı başarıyla gerçekleştirildi. ORKA, su altı harbi kabiliyetlerinde dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmak amacıyla ROKETSAN tarafından tümüyle milli imkanlarla geliştirildi. Su üstü platformlar ve hava araçlarından atılabilen, denizaltı hedeflerine angajman yeteneğine sahip yeni nesil hafif sınıf torpido olan ORKA, yüksek hız, aktif/pasif sonar başlığı ile hedef tespiti ve dahili güdüm özelliğine sahip.

'ÖNEMLİ BİR BAŞARI'

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gök vatandan Mavi Vatan'a uzanan önemli bir başarı. Baykar AKINCI platformundan gerçekleştirilen ORKA hafif torpido atışı başarıyla tamamlandı. ORKA'mızın farklı platformlardaki kullanım kabiliyetine yönelik bu önemli başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı ve paydaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.