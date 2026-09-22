Bayraktar TB3, Denizkurdu'nda deniz karakol uçağıyla ortak operasyonda 2 sonoboy attı - Son Dakika
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Bayraktar TB3, Denizkurdu'nda deniz karakol uçağıyla ortak operasyonda 2 sonoboy attı

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Bayraktar TB3, Denizkurdu\'nda deniz karakol uçağıyla ortak operasyonda 2 sonoboy attı
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Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nda TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3, Baykar SAS POD ile 2 sonoboy atışını başarıyla tamamladı. Milli SİHA, deniz karakol uçağıyla ortak operasyonda sonoboy verilerini işleyerek anlık gösterim yaptı.

DENİZKURDU Tatbikatı kapsamında TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3, Baykar SAS POD ile gerçekleştirdiği sonoboy atış testini başarıyla tamamladı.

Bayraktar TB3 SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı), Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı kapsamında TCG Anadolu'dan havalanarak gerçekleştirdiği görevle denizaltı savunma harbinde kritik bir kabiliyet sergiledi. Milli SİHA, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Sonoboy Atım Sistemi (SAS POD) ile gerçekleştirdiği 2 adet sonoboy atış testini başarıyla tamamlarken deniz karakol uçağıyla da ortak operasyona imza attı.

DÖRT DENİZDE EŞ ZAMANLI TATBİKAT

20-25 Eylül 2026 tarihleri arasında Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, milli platformların yetenek gösterimine sahne oluyor. Deniz, Kara, Hava ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katılım sağladığı tatbikatın en dikkat çekici unsurlarından biri Bayraktar TB3 oldu.

DENİZ KARAKOL UÇAĞI İLE ORTAK OPERASYON

Tatbikat senaryosu kapsamında denizaltı savunma harbi görevleri icra eden Bayraktar TB3, operasyon bölgesindeki deniz karakol uçağıyla tam koordinasyon içinde görev yaptı. Uçuş sırasında kanat altında taşıdığı Baykar SAS POD üzerinden 2 adet sonoboyu başarıyla denize bıraktı.

VERİLERİ İŞLEDİ, ANLIK GÖSTERİM GERÇEKLEŞTİRDİ

Gerçekleştirilen testin en kritik aşamalarından birini ise veri entegrasyonu oluşturdu. Bayraktar TB3, operasyon sırasında kendi attığı sonoboyların yanı sıra görevdeki deniz karakol uçağı tarafından bırakılan sonoboyların verilerini de üzerinde bulunan sonoboy işleme birimi ile işledi. Milli SİHA, elde edilen sualtı verilerinin tatbikat ortamında anlık gösterimini de başarıyla gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA
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