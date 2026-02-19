Bayraktar ve Birol'dan Enerji Görüşmesi

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'nda, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı marjında, IEA Başkanı Fatih Birol ile verimli bir görüşme yaptıklarını kaydetti.

Bayraktar paylaşımında, "Görüşmemizde ülkemizin enerji dönüşüm yol haritasını ve bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projeleri detaylıca ele aldık. Özellikle ev sahipliğini üstleneceğimiz COP31 süreci boyunca, Ajans ile birlikte yürüteceğimiz ortak çalışmaların ve stratejik iş birliklerinin küresel iklim hedeflerine sağlayacağı katkıları değerlendirdik" ifadelerine yer verdi.