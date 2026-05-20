Bayraktaroğlu, EFES-2026'da Mevkidaşlarıyla Buluştu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, EFES-2026 Tatbikatı kapsamında Azerbaycan, Gambiya ve Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Orgeneral Bayraktaroğlu, EFES-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nü takip etmek üzere Türkiye'ye gelen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı General Kerim Veliyev, Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mamat O.A. Cham ve Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El Nasan ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Orgeneral Bayraktaroğlu ayrıca, Umman Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Saif Bin Hamad Bin Saif Al Yousifi, Sudan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Haydar Ali El-Tarifi Ali ve Pakistan 11'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Ömer Ahmad Bukhari ile de bir araya geldi.

