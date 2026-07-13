Bayraktaroğlu ve Munir Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile bir araya geldi.
Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Munir'i Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
Törende, iki ülkenin milli marşları çalınmasının ardından Munir, Onur Kıtası'nı selamladı.
Bayraktaroğlu ve Munir daha sonra basına kapalı görüştü.
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