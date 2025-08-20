Bayram Onur Avcıoğlu Anısına Basketbol Turnuvası

Kumluca Basketbol Kulübü tarafından, trafik kazasında hayatını kaybeden kulüp sporcusu Bayram Onur Avcıoğlu adına basketbol turnuvası düzenleneceği bildirildi.

Kumluca Basketbol Kulübü Başkanı ve Basketbol Antrenörü Hakan Bilici, 2022'de trafik kazası sonucu yaşamını yitiren kulüp sporcusu Bayram Onur Avcıoğlu adına, iki yıldır düzenledikleri basketbol turnuvasının bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceklerini söyledi.

Turnuva için başvuruların başladığını ifade eden Bilici, "Turnuvamızı geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Turnuvaya katılmak isteyen takımlarımız, başvurularını kulübümüze, ilçe spor müdürlüğümüze yapabilirler. 27 Ağustos başlayacak olan turnuvamızda maçlar, Kumluca kapalı spor salonumuzda gerçekleşecek." dedi.

Turnuvaya Kumluca'nın yanı sıra diğer ilçelerden de katılım olmasını beklediklerini kaydeden Bilici, turnuva maçlarının U-16 kategorisinde yapılacağını sözlerine ekledi.