Bayram tatilinde 49 kişi hayatını kaybetti

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin altıncı gününde meydana gelen trafik kazalarında 13 kişinin, bayram tatilinin başladığı günden bu yana ise toplam 49 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı tatilinde yapılan denetimler ve meydana gelen trafik kazalarına ilişkin bilgi verdi. Bayram tatili boyunca hız denetimlerinin radar ile geceleri de sürdüğünü belirten Yerlikaya, kontrollerin 24 saat esasına göre devam ettiğini kaydetti.

Bayram tatili başladığından bu yana geçen 6 günde meydana gelen trafik kazalarında 49 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Yerlikaya, tatilin altıncı gününde 668 trafik kazası meydana geldiğini, toplam bin 133 kişinin yaralandığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, 414 bin 776 aracın denetlendiğini, 22 bin 592 araca hız ve radar işlemi, 39 bin 56 araca ise diğer işlemlerin uygulandığını kaydederek, "Bayram tatilinin ilk altı gününde maalesef 49 kişi hayatını kaybetti,7 bin 683 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.