Bayram tatilinde 6 kişi hayatını kaybetti

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin sekizinci gününde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişinin, bayram tatilinin başladığı günden bu yana ise toplam 68 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı tatilinde yapılan denetimler ve meydana gelen trafik kazalarına ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, bayram tatilinin sekizinci gününde 706 trafik kazasının meydana geldiğini, 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 97 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Yerlikaya, 405 bin 88 aracın denetlendiğini, 22 bin 975 araca hız ve radar işlemi yapıldığını, 37 bin 590 araca ise diğer işlemler yapıldığını kaydetti.

Bayram tatilinin başladığı günden bu yana meydana gelen trafik kazalarında ise 68 kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 bin 787 kişinin yaralandığını bildiren Yerlikaya, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

"Karayollarımızda trafik yoğunluğu var, trafik kurallarına uyalım"

Bayram tatilinin son günü olduğuna işaret eden Yerlikaya, "Karayollarımızda trafik yoğunluğu var. Trafik polislerimiz ve Jandarma Trafik'imiz denetimlerine ve radarla hız kontrollerine 24 saat aralıksız devam ediyor. Tekrar uyarıyoruz. Aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım" ifadelerini kullandı.