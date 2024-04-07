Dokuz günlük bayram tatilinde 651 trafik kazası meydana geldi, 9 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dokuz günlük bayram tatilinin ilk gününde, 651 trafik kazasının meydana geldiğini, 9 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 47 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Yerlikaya, dokuz günlük bayram tatilinin birinci gününde meydana gelen trafik kazaları ve denetlemelere ilişkin bilgi paylaştı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"9 günlük bayram tatili için yolculuklar başladı. Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram tatilinin birinci günü 6 Nisan 2024 Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede, 651 trafik kazası meydana geldi. 411 bin 588 araç denetlendi. 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı.
Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bin 47 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."
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