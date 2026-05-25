Bayramda beslenme uyarısı: Kronik hastalar dikkat
Bayramda beslenme uyarısı: Kronik hastalar dikkat

25.05.2026 11:49
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Doç. Dr. Zeynep Altın, Kurban Bayramı'nda tuz ve yağ oranı yüksek beslenmenin diyabet, hipertansiyon, kalp ve böbrek hastaları için risk oluşturduğunu belirtti. Etin 24 saat bekletilmesi, kömürleşene kadar pişirilmemesi ve bol sıvı tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Zeynep Altın, Kurban Bayramı'nda beslenme düzeninin bozulmasının özellikle diyabet, hipertansiyon, kalp ve böbrek hastaları için tehlikeli olabileceğini söyledi. Altın, tuz ve yağ oranı yüksek beslenmenin tansiyon regülasyonunu bozduğunu, böbrek yükünü artırdığını ve kalp hastalıkları riskini yükselttiğini ifade etti.

Kurban etinin hemen tüketilmemesi gerektiğini belirten Altın, etin 24 saat buzdolabında bekletilmesi gerektiğini, aksi halde sindirim sorunlarına yol açabileceğini söyledi. Ayrıca etin kömürleşene kadar pişirilmesinin kanserojen risk oluşturduğunu, haşlama veya fırında pişirmenin daha sağlıklı olduğunu vurguladı.

Bayram sofralarında tuz tüketimine dikkat çeken Altın, kavurma ve işlenmiş etlerle alınan fazla tuzun tansiyon ve böbrek sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti. Sıcak havalarda sıvı tüketiminin artırılması gerektiğini ifade eden Altın, ideal bir tabakta dörtte bir kırmızı et, yarısı yeşillik ve salata, kalan dörtte birin tam tahıllı gıdalardan oluşması gerektiğini söyledi.

