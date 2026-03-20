Bayramda Emniyet Personeline Ziyaret

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla emniyet ve jandarma personeliyle bayramlaştı.

Kocaeli Polis Sosyal Tesisleri'ni ziyaret eden Çelik ve Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, bayramda görev yapan emniyet personeliyle bir araya geldi.

Tüm emniyet personelinin bayramını kutlayan Çelik, aileleriyle huzurlu ve mutlu bayramlar geçirmelerini diledi.

Çelik, "Hem bireysel hem de toplumsal olarak iyilik ve huzur içinde, sıkıntılardan uzak nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum." dedi.

Ziyarette, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş de yer aldı.

Programda, görevli personelle bir süre sohbet eden Çelik ve Aktaş, çalışmalarında kolaylık ve başarı temennisinde bulundu.

Çelik ve beraberindekiler, daha sonra İl Jandarma Komutanlığında personelin bayramını kutladı.