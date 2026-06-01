Bayramda Sağlık Müzesi\'ne Yoğun İlgi

Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni Kurban Bayramı tatili süresince 11 bin 320 kişi ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 günlük tatil döneminde müzede ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Müzeyi ziyaret edenler, Darüşşifa, Tıp Medresesi ve İmaret bölümlerini gezdi.

Bayram tatili süresince müzeyi 340 yabancı ziyaretçi de ziyaret etti. En yoğun gün ise 3 bin 43 ziyaretçiyle 29 Mayıs oldu.

Müzede, Edirne Bienali kapsamında Türkiye'nin ilk kadın fotoğrafçılarından Yıldız Moran'ın eserlerinden oluşan sergi de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Ziyaretçiler ayrıca külliye içerisinde yer alan camiyi gezme imkanı buluyor.

Müzede 12 dilde hizmet veren interaktif gezi rehberi de kullanıma sunuluyor.