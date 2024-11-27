Bayramiç Belediyesi, Doğal Gaz Çalışmalarının Ardından Parke Taş Döşeme İşlemlerine Başladı

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(ÇANAKKALE) - Bayramiç Belediyesi, Tepecik Mahallesi'nde tamamlanan doğal gaz çalışmalarının ardından yollara parke taş döşemeye başladı. Çalışmaların 25 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

İlçe genelindeki yollarda bakım-onarım çalışmalarına devam eden Bayramiç Belediyesi, Tepecik Mahallesi'nde gerçekleştirilen doğal gaz çalışmasının ardından yollara parke taş döşemeye başladı.

Çalışmaları yerinde takip eden Bayramiç Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirterek, "Doğal gaz şirketi tarafından yapılan kazı çalışmaları bitti. Bayramiç Belediyesi olarak Tepecik Mahallesi'nde bulunan Mahkeme Sokak, Merdivenli Sokak, Mengene Sokak, Fırın Sokak, Hamamaltı Sokak, Halis Sokak, Tepecik Sokak, Susam Sokak, Aslan Sokak, Sakarya Sokak, Çiğdem Sokak, Değirmen Sokak, Zübeyde Hanım Sokak, Çetin Emeç Sokak ve Nahit Varol Sokak'ta oldukça hızlı bir çalışma sürdürüyoruz. 20-25 gün içerisinde yollarımız tamamlanacak ve kışa temiz yollarda girmiş olacağız" dedi.