Bayramın ilk gününde kurban pazarında hareketlilik - Son Dakika
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Bayramın ilk gününde kurban pazarında hareketlilik

Mersin'de, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Toroslar ilçesindeki kurbanlık pazarında hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşlar sıcak havaya rağmen kurban satış yerinde sıkı pazarlıklar yaparak kurbanlıklarını almaya çalışıyor. Satıcılar ise satış yapamamaktan şikayetçi. Ayrıca, bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelerin acil servislerine başvurdu.

16.06.2024 16:28
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Bayramın ilk gününde kurban pazarında hareketlilik

MERSİN - Mersin'de, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Toroslar ilçesindeki kurbanlık pazarında hareketlilik yaşanıyor.

Kurban ibadetlerini yerine getirmek için kurbanlık alımını bayramın ilk gününe bırakan vatandaşlar, sıcak havaya rağmen geldikleri kurban satış yerinde sıkı pazarlıklar yaparak kurbanlıklarını almaya çalışıyor. Küçükbaş hayvanların satıldığı pazarda, fiyatların biraz daha düşmesi beklentisiyle pazara gelen vatandaşlar, aldıkları kurbanlıklarını pazar kenarında bulunan kesimhanelerde ya da farklı yerlere götürerek kesim işlemlerini gerçekleştiriyor.

Satıcılar, satış yapamamaktan şikayetçi

Pazarda yerlerini alan satıcılar, hem bekledikleri satış rakamına ulaşamamaktan, hem de düşük fiyata satmak zorunda kalmaktan yakınırken, vatandaşlar da kurbanlıkların pahalı olmasından şikayet etti.

Muş'tan gelen satıcılardan Emrah Yakıcı, geçen yıla bakıldığında bu sene bekledikleri satışı yapamadıklarını söyledi. Vatandaşın alım gücünün düşük olmasının satışlarına olumsuz yansıdığını belirten Yakıcı, "Hayvanlarımızın çoğu elimizde kaldı. 200 kurbanlık getirdim ancak 50'sini sattım; o da benim istediğim fiyatlara değil. Verdiğimiz emeğin karşılığını alamıyoruz. Böyle giderse üreticilikten elimizi çekmek zorunda kalacağız" dedi.

Mersin'in Kocahamzalı köyünden gelen satıcılardan Ali Can da üretimini kendisi yapmasına rağmen zararına satış yapmak zorunda kaldığını ifade etti. İki yıllık besili hayvanı 12 ila 14 bin TL arasında verdiğini ama alan olmadığını dile getiren Can, "Hayvanlarımız ölü fiyata gidiyor. Şu ana kadar 20-30 tane sattım. O da hep değerinden aşağı verdim. Pazarda fiyatlar düştü. Satılmazsa daha da düşer. Üreteci için kötü olur ama vatandaş da ucuz et yer" diye konuştu.

'Acemi kasaplar' soluğu hastanede aldı

Bu arada bayramın ilk günü kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 'acemi kasaplar' soluğu hastanelerde aldı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kesim sırasında yaralanan vatandaşlar, hastanelerin acil servislerine başvurdu. Mersin'de yaralanan bazı kasaplar ise Şehir Hastanesinin Acil Servisine başvurarak tedavi oldu.

Kaynak: İHA

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