21.03.2026 13:49
AK Parti Taşova İlçe Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, parti binasında düzenlenen programdaki konuşmasında, bölgenin en istikrarlı ülkesinin Türkiye olduğunu söyledi.

Tarihte büyük medeniyetler kurmuş bir millet olduklarına işaret eden İpek, "Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya'da bulunan ülkelerin tamamı ecdadımızın koruması ile 21.yüzyıla ulaştı. Ecdadımızın dünyayı yöneten oyuncu olarak çekilmesinden sonra dünya bir türlü huzur bulamamıştır. Büyük medeniyetimizi kurmamızı önlemek için bizi sürekli yönetim ve ekonomik problemlerle baş başa bırakmışlardır." dedi.

Hep beraber çalışarak Türkiye'yi 25 yıl öncesine göre bölgenin en güçlü devleti haline getirdiklerini belirten İpek, "Herkesin güvendiği ve liman olarak sığındığı, 'Başımıza bir iş gelirse Türkiye var' dediği bir Türkiye'yi dirilttik. Büyüdükçe rakiplerimiz ve düşmanlarımız çoğaldı. Biz bölgenin en istikrarlı ülkesiyiz. Ülkemizi daha iyi güçlü hale getireceğiz, kenetleneceğiz ve birbirimizin kusurlarını aramayacağız, daha çok kenetlenip daha çok büyüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa partililer katıldı.

Kaynak: AA

