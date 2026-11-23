Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ın yeni anayasa taslağında Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarına yer verilmemesini olumlu gelişme olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Bayramov, Azerbaycan'da temaslarda bulunan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ermenistan ile barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasında barış anlaşmasının paraflandığını hatırlatan Bayramov, anlaşmanın giriş bölümü ve 17 maddesinin uluslararası hukukun evrensel norm ve ilkelerine dayandığını ifade etti.

Azerbaycan'ın anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu belirten Bayramov, bunun için Ermenistan Anayasası'nda Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarının kaldırılması şartının bulunduğunu kaydetti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yeni anayasa taslağını kamuoyunun görüşüne sunduğunu hatırlatan Bayramov, "Ermenistan Anayasası hakkında herhangi bir yorum yapmak istemem. Bu, Ermenistan'ın iç meselesidir. Azerbaycan için orada önemli olan tek bir konu var. Çünkü şu anda mevcut anayasada Azerbaycan'a yönelik toprak iddiaları bulunuyor. Bizi ilgilendiren tek konu, yeni anayasada bu tür iddiaların yer almamasıdır." diye konuştu.

Bayramov, "Kamuoyuna yapılan açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla böyle bir durum orada gözlemlenmiyor. Bunu çok olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bu sürecin Ermenistan'da ne zaman tamamlanacağı ise artık Ermenistan yönetimine ve Ermenistan toplumuna ait bir meseledir. Azerbaycan tarafı ise bu gelişmeleri elbette bekleyecektir. Bu gerçekleştiğinde, artık paraflanmış barış anlaşmasının imzalanması konusunda herhangi bir ilave sorun bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.