Bayrampaşa Belediye Başkanı Spor Kulüpleri ile Kahvaltıda Bir Araya Geldi

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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Bayrampaşa Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ülkü Gürkan ve birliğin üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Bayrampaşa Amatör Spor Kulüpleri binasında Birlik Başkanı Ülkü Gürkan ve birliğin üyeleri ile kahvaltıda buluştu. Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gündüz Kalkan ve Başkan Danışmanı Selim Mataracı'nın da yer aldığı toplantıda, kulüplerin ve sporcuların sorunları ele alındı, çözüm önerileri değerlendirildi.

Sporun önemine vurgu yapan Başkan Mutlu, "Bayrampaşa'mızı tüm branşlarda bir spor kenti yapmaya kararlıyız. Sporcularımıza ve spor kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.