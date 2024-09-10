Bayrampaşa Belediyesi Dijital Dönüşüm Başlatıyor

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(İSTANBUL) - Bayrampaşa Belediyesi, vatandaşlara sunduğu hizmet kalitesini artırmak için dijital dönüşüm başlatıyor.

Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Özen'in yönetiminde, Belediye Hizmet Binası'nda dijital dönüşüm toplantısı yapıldı. Birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda dijital dönüşümün önemi vurgulandı ve projenin hayata geçirilmesi için Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar değerlendirildi.