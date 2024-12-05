Bayrampaşa Belediyesi'nden Engelsiz Yaşam İçin Önemli Adım

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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki engelli vatandaşları ile ailelerini yemekli programda bir araya getirdi. Programa ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "Engelli kardeşlerimizin Bayrampaşa'da engelsiz bir yaşam sürmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği programla ilçedeki engelli vatandaşları doyasıya eğlendirdi. Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun ev sahipliğinde belediye hizmet binasında düzenlenen programda engelli vatandaşlar 'erik dalı' oynadı. Engelli bireylerle ilgilenen Başkan Mutlu, onlarla birlikte horon tepti. Programa çok sayıda engelli ve yakınlarının yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birim müdürleri katıldı.

"Tüm birimlerimizle engellilerimizin yaşamını kolaylaştırıyoruz"

Programda konuşan Başkan Hasan Mutlu, "Engelli kardeşlerimizle ve komşularımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Onları çok seviyoruz. Engelliler Merkezimizle ve tüm birimlerimizle engellilerimizin yaşamını kolaylaştırıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın Bayrampaşa'da engelsiz bir yaşam sürmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi.