Bayrampaşa Belediyesi'nden Ramazan Temizliği

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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi, Ramazan ayına sayılı günler kala ilçedeki cami ve mescitleri temizliyor. Halıları da yıkanan camilere daha sonra gül suyu dökülüyor.

Bayrampaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşların Ramazan ayında da ibadetlerini temiz ve ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri amacıyla ilçedeki cami ve mescitlerde temizlik çalışması yürütüyor. Halıları da yıkanan camilere daha sonra gül suyu dökülüyor.

Şu ana kadar çok sayıda camide tamamlanan çalışmaların Ramazan ayından önce ilçedeki tüm camilerde tamamlanması hedefleniyor.

Aynı zamanda temizliğin Ramazan ayı boyunca da devam ettirilmesi planlanıyor.

Öte yandan, Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Yağcı da ekiplerle bir araya gelerek, temizlik çalışmalarını yerinde denetliyor.