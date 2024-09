Bayrampaşa'da 11 Mahalleye 11 Kreş Projesi Başladı

Güncel

(İSTANBUL) - Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun "11 mahalleye 11 kreş" projesi kapsamında ilçeye kazandırılan iki kreş, Yenidoğan ve Altıntepsi Mahalleleri'nde kapılarını açtı. Minik öğrencilerin heyecanına ortak olan Başkan Mutlu, "Bayrampaşa'da her şey çok güzel oluyor. 9 kreş daha açarak 11 mahallemize 11 kreş kazandıracağız" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, ilçenin 11 mahallesine 11 kreş kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 3-6 yaş arası çocuklar için tamamlanan ilk iki kreş, "Yuvamız Bayrampaşa" ismiyle Yenidoğan ve Altıntepsi Mahalleleri'nde faaliyete başladı.

Minik öğrencilerin heyecanına ortak olan ve onlarla tek tek ilgilenen Başkan Mutlu, projeye ilişkin şunları söyledi:

"Her şey söz verdiğimiz gibi ilerliyor. Bayrampaşa'da her şey çok güzel oluyor. Bir eğitimci olarak eğitimin ne denli önemli olduğunu biliyorum. Bu bağlamda Yuvamız Bayrampaşa projesini başarıyla hayata geçirmenin ve okul öncesi hizmetlerden mahrum kalan çocuklarımızı yuvalarıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili çocuklarımız için 2 kreşimizde eğitim başladı. 9 kreş daha açarak 11 mahallemize 11 kreş kazandıracağız. Eğitimde fırsat eşitliğinden mahrum kalan sevgili çocuklarımız de için her şey çok güzel olacak."