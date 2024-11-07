Bayrampaşa'da 19. Sokak, 19 Mayıs Caddesi Oluyor - Son Dakika
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Bayrampaşa'da 19. Sokak, 19 Mayıs Caddesi Oluyor

Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'ndeki 19. Sokak, yapılan anket sonucunda vatandaşların isteği doğrultusunda 19 Mayıs Caddesi olarak değiştirildi. Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edilen karar, mahalle sakinlerinin yoğun desteğiyle alındı.

07.11.2024 12:29
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(İSTANBUL)- Bayrampaşa'da vatandaş istedi, Kocatepe Mahallesi'ndeki 19. Sokak'ın ismi "19 Mayıs Caddesi" oldu. Belediye Meclisi'nde sokağın adının değiştirilmesi ve caddeye dönüştürülmesi önerisi, oy birliği ile kabul edildi. Başkan Hasan Mutlu, "Ortak akılla karar almaktan ve bu kararları yine ortak akılla uygulamaktan son derece mutluluk duyuyoruz" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi ekipleri tarafından Kocatepe Mahallesi'ndeki 19. Sokak'ın caddeye dönüştürülmesi konusunda çadır kurularak mahalle sakinlerinin tercihini belirlemek üzere anket yapıldı. Ekiplerin "Sokağınız caddeye dönüştürülsün mü?" sorusuna katılımcıların yüzde 95'i "Evet" dedi. Sonuca göre Mahalle Muhtarı Murat Aytekin'in talebi ve vatandaşların tercihi ile sokağın isminin 19 Mayıs Caddesi olması, Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi.

Anket çadırını ziyaret eden Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "Ortak akılla karar almaktan ve bu kararları yine ortak akılla uygulamaktan son derece mutluluk duyuyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayının ardından 19. Sokak, resmi olarak 19 Mayıs Caddesi olarak isimlendirilecek ve sokağın statüsü de değişecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da 19. Sokak, 19 Mayıs Caddesi Oluyor - Son Dakika

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