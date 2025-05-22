Bayrampaşa'da Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

(İSTANBUL) - Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, bugün ilçedeki dört katlı bir binanın çatısında çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangının ardından olay mahallinde incelemelerde bulundu.

Bayrampaşa Orta Mahalle Şirin Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın çatısında bugün saat 14.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken; sokaktaki binalar ve iş yerleri de tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın nedeniyle polis ve zabıta ekipleri tarafından sokakta geniş güvenlik önlemi alındı. Olayda, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

"Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız"

Mutlu da söndürme çalışmalarının devam ettiği sırada olay yerine giderek incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı. Mutlu, "İtfaiye ekiplerimiz yangına hızlıca müdahale ederek büyük bir tehlikenin önüne geçtiler. Biz de yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanına ve yardımına koştuk. Mahalle sakinlerimize geçmiş olsun diyorum. Depremde, yangında, selde her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.