Bayrampaşa'da Garaj Yangını: Bir Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Güncel

Bayrampaşa'da garajda çıkan yangında bir araç kullanılamaz hale geldi.

Yıldırım Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki tek katlı kapalı garajda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken yaralanan bir kişiye müdahale etti.

İtfaiye ekibinin söndürdüğü yangında, garajda park halinde bulunan bir araç kullanılamaz hale geldi.