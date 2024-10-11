Bayrampaşa'da Kadın Yaşam Merkezi Yeni Etkinliklerle Açıldı

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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi tarafından açılan Kadın Yaşam Merkezi, yeni etkinlikleriyle hizmetlerine devam ediyor. Spor salonu, meslek edindirme ve sanat kursları bulunan merkezde, kadınlara psikolojik danışmanlık ve diyetisyen hizmeti de veriliyor. Ayrıca yeni başlatılan projeyle kadınlara çeşitli savunma sporu eğitimleri de verilecek.

Bayrampaşa Belediyesi'nin ilçedeki kadınların sosyalleşmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kadın Yaşam Merkezi, Terazidere Mahallesi Esenler Caddesi'nde hizmet veriyor. Yaklaşık 500 metrekarelik bir alana sahip iki katlı merkezde spor ve seminer salonu, sanat odası, kafeterya, geri dönüşüm atölyesi, eğitim sınıfları ve etkinlik alanı ile bin kitap kapasiteli kütüphane bulunuyor.

Bayrampaşa Kadın Yaşam Merkezi'nde uzmanlar tarafından her hafta kadınlara özel çeşitli seminerler düzenleniyor. Kadınlara psikolojik danışmanlık ve diyetisyen hizmetinin verildiği Bayrampaşa Kadın Yaşam Merkezi'nde, kadınlar çeşitli savunma sporu eğitimlerini de alabilecekler. Kadınlara yönelik savunma sporu eğitimleri için kayıtların 14 Ekim Pazartesi günü başlatılması planlanıyor.