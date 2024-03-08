Bayrampaşa'daki Kahvehaneye Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında

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Bayrampaşa'daki bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Kamera kayıtlarında, Yenidoğan Mahallesi'ndeki kahvehaneye 6 Mart Çarşamba akşam saatlerinde gelen 2 şüphelinin bir süre beklediği görülüyor. Kayıtlarda, bir şüphelinin, iş yerinin kapısını açarak belinden çıkardığı tabancayla işletme sahibi Fesih Balaman'ın da bulunduğu alana doğru 3 el ateş ettiği, bir araya gelen şüphelilerin daha sonra ateş ede ede alandan kaçtıkları yer alıyor.

Mermilerin isabet etmediği kahvehane sakinlerinin kovalamaya başladığı zanlılardan biri şarjörünü düşürmesi üzerine yakalanırken, diğer saldırgan olay yerine gelen bekçiler tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Aynı iş yerinde 6 ay önce de silahlı saldırı gerçekleştiği, bu saldırının da kahvehanenin güvenlik kamerasınca kaydedildiği öğrenildi.

Saldırıyı anlattı

Saldırıya uğrayan kahvehanenin sahibi Fesih Balaman, gazetecilere olay günü yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kapıdan gelirken silahını gördüm. Direkt geldi, bana ateş etti. Kendimi yere attım. Ondan sonra bizim arkadaşlar da okey taşıyla ona vurdu. Karakoldan sonra eve gittim. Ceketimin yakasında bir yanma vardı, baktım ki mermi izi...Ondan sonra biz peşinden gittik. Ateş ederek kaçtı. En sonunda bekçilerle beraber yakaladık. Bana 'Sen öldün, seni öldüreceğim.' dedi. Bugün 3. oldu. 3 defa bana ateş ettiler. Bir de 6 ay önce ateş ettiler. Bunlar kim tanımıyorum. Bunların arkasında kim var bilmiyorum."

Ateş eden kişilerin kurusıkı tabanca kullandığını düşündüğünü kaydeden Balaman, "Bana ateş ederken iz olmadığını gördüm. Kurusıkı olduğunu düşündüm. Allah beni korudu. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Sürekli gelip yapıyorlar. Zarar ediyorum. Burada esnafım. Burası herkese açık bir yer. Kimseyi incitmedim, kimseye zarar vermedim. Neden olduğunu bilmiyorum." diye konuştu.