Bayrampaşa'da kaldırıma çıkan cip iş yerinin duvarına çarparken, bir yaya aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Altıntepsi Mahallesi Akpınar Caddesi'nde dün akşam saatlerinde bir sürücü, kullandığı cipin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki araca çarpan cip, kaldırıma çıkıp bir iş yerinin duvarına vurarak durabildi.
Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın, cipin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Yaralananın olmadığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Bayrampaşa'da Kaza: Yaya Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
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